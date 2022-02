«Ich muss schon Vollgas geben», sagt Noémie Kolly vor den Abfahrtstrainings in Peking. Damit trifft die Freiburgerin ins Schwarze – aber diese Aussage gilt gleichzeitig für 3 weitere Athletinnen aus dem Schweizer Ski-Lager.

In der Abfahrt dürfen 4 Schweizerinnen an den Start gehen, gesetzt sind Corinne Suter (1 Saisonsieg, Weltmeisterin), Lara Gut-Behrami (1 Sieg, WM-Bronze-Gewinnerin) sowie Jasmine Flury (2. Platz in Garmisch). Damit bleibt ein Platz offen, um die sich in den 3 Trainings in einer internen Qualifikation gleich 4 Athletinnen streiten werden.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das 1. und 3. Training vom frühen Samstag- sowie Montagmorgen sowie die Abfahrt am Dienstag ab 04:00 Uhr (MEZ) können Sie live bei SRF mitverfolgen.

«Vollgas» heisst es also ab Samstag für Kolly, Joana Hählen, Priska Nufer und Michelle Gisin. «Die Abfahrt ist mein grosses Ziel, dort will ich am Start stehen», sagt Nufer. Und auch für Hählen steht erst mal eine gute Quali im Vordergrund.

Hählen, Nufer und Kolly haben bislang noch keine Wettkämpfe in Peking bestritten. Dagegen stand Gisin (Super-G, Slalom, Riesenslalom) bereits im Einsatz und erhielt mit Bronze in der 1. Speed-Entscheidung eine zusätzliche Motivationsspritze.

Abfahrts-Resultate dieser Saison

Athletin Platzierung Michelle Gisin 6., 10. Joana Hählen 28., 14., 21., 24., DNF, 8. Priska Nufer 14., 28., 27., 18., 12., 14. Noémie Kolly DNF, 24., 14., 29., 24. Saison-Bestresultate sind fett

Gisin und Hählen haben zwar beide Top-10-Rangierungen im Weltcup vorzuweisen, jedoch liegt der nächste Fokus der Engelbergerin nicht primär auf der Abfahrt, sondern auf der Kombination, wo sie vor 4 Jahren Gold erobert hat. Hählen bewegt sich bis auf diesen positiven Ausreisser in den Sphären von Kolly und Nufer.

Aus Schweizer Sicht dürften damit bereits die Trainings in Peking eine spannende Angelegenheit werden.