Die Schweizer Frauen-Nati darf in Peking weiter von der zweiten Olympia-Medaille nach Sotschi 2014 träumen. Nach der 2:5-Niederlage in der Vorrunde gelang den Schweizerinnen im Viertelfinal gegen die Russinnen zum richtigen Zeitpunkt die Revanche.

Die letzten 1:47 Minuten des Schlussdrittels mussten die Schweizerinnen in Unterzahl überstehen. Tatsächlich wurde es vor dem Tor von Andrea Brändli noch einmal ganz heiss. Die Erlösung kam erst Sekunden vor der Schlusssirene, als Alina Müller mit einem Treffer ins leere Tor auf 4:2 stellte.

Was sich in den Minuten davor in der Wukesong-Arena abgespielt hatte, war der pure Wahnsinn. Aber der Reihe nach: