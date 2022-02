Diese Niederlage wäre nicht nötig gewesen. Nach einer ausgeglichenen Startphase schrieben Peter De Cruz, Benoît Schwarz, Valentin Tanner und Sven Michel ein Zweierhaus und gingen mit 4:2 in Führung.

Doch die Italiener, die zuvor in Peking 4 Niederlagen eingefahren hatten, schlugen umgehend mit 3 Steinen zurück. Mit einem riskanten letzten Stein bugsierten sie via Corner Guard den einzigen verbliebenen Schweizer Stein aus dem Haus.

01:34 Video Die entscheidenden Steine bei Schweiz – Italien Aus Beijing 2022 Clips vom 13.02.2022. abspielen

Italiener solid, Schweizer mit Fehlern

Und es kam noch besser für das solid aufspielende Team um Joël Retornaz, der in Genf geboren wurde und in Lugano lebt. Im 8. End misslang Schwarz' Take-Out-Versuch, weshalb die Italiener einen Stein stahlen. Das Team von Skip De Cruz musste in der Folge viel Risiko eingehen, was sich nicht mehr auszahlte.

Legende: Ernüchterung nach dem 5. Spiel Gegen das zuvor sieglose Italien verlieren die Schweizer. Keystone

Die Schweizer liegen nach der 4:8-Niederlage mit 3 Siegen nach 5 Spielen gemeinsam mit Kanada und dem Team aus Russland auf Platz 3. Am Montag spielt die Equipe des CC Genf gegen Grossbritannien, das erst ein Spiel verloren hat.