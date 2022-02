Gibt es an den Olympischen Spielen in Peking eine Langlauf-Medaille für die Schweiz? Wenn, dann am ehesten im Einzelsprint durch Nadine Fähndrich, glaubt SRF-Experte Adriano Iseppi: «Sie hat es drauf, ganz nach vorne zu laufen. Die Strecke kommt ihr entgegen. Auf der leicht aufwärts führenden Zielgeraden – vielleicht noch gegen den Wind – kann sie powern.»

Legende: Sorgt sie für Schweizer Jubelstürme? Nadine Fähndrich Keystone

Fähndrich ist diese Saison bereits einmal auf das Podest eines Skating-Sprints gelaufen, als 2. beim Heimweltcup in Davos. Eine olympische Einzelmedaille gab es für die Schweizer Langläuferinnen noch nie. Auch der zweiten Schweizerin, Laurien van der Graaff, traut Iseppi ein gutes Resultat zu, denn «ihre Formkurve zeigt nach oben».

Schweden will Doppelsieg

Favoritinnen sind allerdings andere: «Es wird schwierig, an den Schwedinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist vorbeizukommen», sagt Iseppi. Dahinter sei das Feld aber offen. Der Bündner rechnet mit der Slowenin Anamarija Lampic («auch wenn sie klassisch stärker ist») oder der Amerikanerin Jessie Diggins («könnte sogar den Schwedinnen den Brei verderben»).

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Skating-Sprints am Dienstagvormittag (MEZ) bei SRF: 09:00 Uhr : Prolog Frauen

: Prolog Frauen 09:50 Uhr : Prolog Männer

: Prolog Männer 11:20 Uhr: Start der K.o.-Phase

Ist Kläbo zu bezwingen?

Klarer Favorit bei den Männern ist der Norweger Johannes Kläbo. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass er abräumen wird», sagt Iseppi. Kläbo sei im Sprint eine Macht, die Strecke sei wie für ihn konzipiert. Vom misslungenen Skiathlon werde er sich gut erholen.

Aus dem Schweizer Männer-Trio räumt Iseppi dem 31-jährigen Romand Jovian Hediger aufgrund dessen Erfahrung die grössten Aussichten auf ein gutes Resultat ein. Daneben sind Valerio Grond und Roman Schaad am Start. «Grond wird bereits im Prolog bei den Besten sein. Schaad ist ein Wert, wenn es mit seiner Tagesform aufgeht», sagt Iseppi.