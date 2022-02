Das Schweizer Duo Laurien van der Graaff/Nadine Fähndrich läuft im olympischen Teamsprint auf den 7. Rang.

Gold bei den Frauen geht sensationell an das deutsche Gespann Katharina Hennig/Victoria Carl.

Bei den Männern läuft das Schweizer Gespann Jonas Baumann/Jovian Hediger auf Platz 8.

Die Norweger Erik Valnes/Johannes Hösflot Kläbo jubeln über Gold.

Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich haben ein letztes gemeinsames Hurra an einem Grossanlass klar verpasst. Das Schweizer Duo qualifizierte sich im Teamsprint in der klassischen Technik zwar souverän für den Final, dort konnten die WM-Zweiten von 2021 jedoch nicht in den Medaillenkampf eingreifen. Fähndrich machte auf ihrer Schlussrunde noch eine Position gut und brachte die Schweiz auf den 7. Schlussrang.

Van der Graaff bricht ein

Während Fähndrich sich wie bereits im Einzel-Sprint in einer starken Verfassung präsentierte, hatte Van der Graaff schon früh zu kämpfen. Die Ende Saison abtretende Davoserin verlor auf jeder ihrer drei Ablösungen im Vergleich mit der Konkurrenz mehr an Boden. Bei ihrem letzten Einsatz brach Van der Graaff komplett ein und übergab Fähndrich mit 48 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Im Kampf um den Olympiasieg kam es zu einem Dreikampf zwischen Schweden, dem russischen Team und Deutschland. Dank eines furiosen Schlusssprints von Victoria Carl jubelte sensationell das deutsche Gespann Katharina Hennig/Carl über Gold. Schweden musste sich mit Silber begnügen.

Baumann/Hediger auf Rang 8

Neben Van der Graaff und Fähndrich sicherten sich auch die Schweizer Männer ein olympisches Diplom. Jonas Baumann und Jovian Hediger klassierten sich im Final auf dem 8. Platz. Der Bündner und der Romand hatten im Halbfinal mit der drittbesten Zeit aller teilnehmenden Nationen überraschen können.

Gold ging an Erik Valnes und Johannes Hösflot Kläbo. Das norwegische Duo verwies Finnland und die Russen auf die weiteren Podestplätze.

