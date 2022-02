Mit Finnland und Schweden schaffen zwei Nationen aus der Gruppe C die direkte Qualifikation für die Viertelfinals des Eishockey-Turniers in Peking.

Die USA bleiben ungeschlagen und lösen das Viertelfinal-Ticket ebenfalls. Kanada muss für den Einzug ein Playoff-Spiel bestreiten.

Die Schweiz trifft im Viertelfinal-Qualifikations-Spiel am Dienstag erneut auf Tschechien.

Gruppe C: Finnland – Schweden 4:3 n.V.

Das Spitzenspiel in der Gruppe C zwischen Finnland und Schweden ging in die Verlängerung und endete damit mit dem idealen Resultat für die beteiligten Teams. Beide qualifizierten sich direkt für die Viertelfinals, die Finnen dank dem 4:3-Sieg als Gruppenerster und die Schweden mit sieben Punkten als bester Gruppenzweiter. Harri Pesonen von den SCL Tigers erzielte nach gut 62 Minuten den Siegtreffer für die Finnen, die zuvor nach drei schwedischen Powerplay-Treffern 0:3 in Rückstand geraten waren und diesen im letzten Abschnitt aufgeholt hatten.

Gruppe C: Slowakei – Lettland 5:2

Platz 3 in der Gruppe C sicherte sich die Slowakei mit einem 5:2-Erfolg im Duell mit Lettland. Lausanne-Stürmer Ronalds Kenins war für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich der Letten in der 16. Minute besorgt. Im Mitteldrittel zogen die Slowaken aber mit einer Zwei-Tore-Führung davon und liessen sich diesen Vorteil nicht mehr nehmen.

Gruppe A: USA – Deutschland 3:2

Nach den Erfolgen über China und Kanada gewannen die USA auch ihre dritte Vorrundenpartie und sicherten sich das direkte Viertelfinal-Ticket dank eines 3:2 gegen Deutschland. Der Finalist von Pyeongchang ging bereits nach 2 Minuten durch Patrick Hager mit 1:0 in Führung. Danach übernahmen die Favoriten aus den USA aber das Spieldiktat. Nathan Smiths 3:1 in der 43. Minute schuf letztlich die entscheidende Differenz. Tom Kühnhackls Tor in der 58. Minute leitete zwar eine spannende Schlussphase ein, aber auch Berns Dominik Kahun gelang der neuerliche Ausgleich nicht mehr.

Gruppe A: China – Kanada 0:5

Trotz eines ungefährdeten Sieges zum Abschluss der Gruppenphase verpasste Kanada den direkten Einzug in den Viertelfinal. Die 6 Punkte reichen den Ahornblättern dazu nicht. Das Spiel gegen den chancenlosen Gastgeber war bereits nach 10 Minuten und dem 3:0 von Eric O'Dell entschieden. Im Viertelfinal-Qualifikations-Spiel kommt es nun am Dienstag zur Neuauflage des Duells.