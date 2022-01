Legende: Will zum Abschluss der Karriere eine Olympia-Medaille Dario Cologna. Keystone

Dario Cologna, der nach dieser Saison zurücktreten wird, wurde am Dienstag zusammen mit Simon Ammann und 76 weiteren Athletinnen und Athleten von Swiss Olympic für die Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) selektioniert.

Cologna führt damit die zwölfköpfige Schweizer Langlaufequipe (fünf Frauen, sieben Männer) an, die am 24. Januar mit weiteren Athletinnen und Athleten ergänzt wird. Der Bündner strebt bei seiner 4. Olympia-Teilnahme und zum Abschluss seiner Karriere eine Medaille an.

7. Teilnahme für Ammann

Neben Ammann hat die Selektionskommission von Swiss Olympic auf Antrag von Swiss-Ski im Skispringen auch Killian Peier, Gregor Deschwanden und Dominik Peter für die Winterspiele in Peking nominiert.

«Simon Ammann ist eine Ausnahmeerscheinung im Schweizer Sport, und wir freuen uns sehr, ihn zum siebten Mal im Swiss Olympic Team willkommen zu heissen», liess sich Chef de Mission Ralph Stöckli in einer Medienmitteilung zitieren.