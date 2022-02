Legende: So sieht Freude aus Josefine Jakobsen nach der geglückten Olympia-Qualifikation. imago images

Eishockey, Olympia und Dänemark. Irgendwie passte das bislang nicht so richtig zusammen. 1946 traten die Nordländer dem Internationalen Eishockey-Verband IIHF bei. Seither wartete man in Dänemark 75 Jahre lang vergeblich auf eine Olympia-Teilnahme. Bis jetzt. In Peking werden sowohl die Frauen als auch die Männer um die Medaillen kämpfen.

Ich habe immer daran geglaubt. Und hier sind wir nun tatsächlich!

Die Frauen, die in den letzten 20 Jahren nur einmal an einer A-WM vertreten waren, setzten sich im August 2021 im entscheidenden Spiel gegen Deutschland durch. 3 Monate später zogen die Männer gegen Norwegen nach.

Legende: Immer die Scheibe im Blick Julian Jakobsen. imago images

Familiensache Peking

Viel besonderer macht die Geschichte aber ein weiterer Fakt: Mit Josefine und Julian Jakobsen, Emma und Patrick Russell, Josephine und Matthias Martini Asperup, sowie Mia Bau und Mathias Hansen stehen in Peking gleich 4 (!) Geschwisterpaare in den Aufgeboten der beiden Teams.

«Davon habe ich geträumt, seit ich ein kleines Mädchen war», strahlt Josefine Jakobsen vor ihrem Olympia-Debüt. Die Frau, die ihr Team als Captain aufs Eis führen wird und sonst bei Djurgardens IF in Schweden spielt, hatte einst gar überlegt, die schwedische Staatsbürgerschaft anzunehmen, um den olympischen Traum leben zu können. Sie habe aber darauf verzichtet, denn «ich habe immer daran geglaubt, und je älter ich wurde, desto zuversichtlicher wurde ich auch, dass diese Chance kommen würde. Und hier sind wir nun tatsächlich!»

Revanche gegen die Schweiz

In Peking werden die Däninnen in der schwächeren Gruppe B auf Japan, Tschechien, Schweden und China treffen. Mindestens Platz 3 in der Vorrunde ist nötig, um sich für die Viertelfinals zu qualifizieren. Die Männer bekommen es ebenfalls in der Gruppe B mit Russland, Tschechien und am 12. Februar mit der Schweiz – wie schon an der letzten WM, an der sich das Team von Patrick Fischer knapp durchsetzen konnte – zu tun. Im Männer-Tableau qualifizieren sich alle Teams nach der Vorrunde für die K.o.-Phase.

03:42 Video Archiv: Die Schweiz schlägt Dänemark an der WM 2021 knapp Aus Sport-Clip vom 23.05.2021. abspielen

Josefine, Emma, Josephine, Mia und ihre Teamkolleginnen hoffen, dass Olympia nur der Startschuss zu mehr ist. Ihre Brüder hätten in den letzten Jahren mit regelmässigen WM-Teilnahmen dazu beigetragen, dass Männer-Eishockey in Dänemark in den letzten Jahren einen unglaublichen Sprung gemacht hat. Nun wollen die Frauen nachziehen und «den Mädchen zuhause zeigen, dass es möglich ist».