Legende: Schmerzverzerrt am Boden Für Nina O'Brien endete Olympia abrupt. imago images

Verletzungspech im US-Team: Nina O'Brien hat sich im Riesenslalom das Bein gebrochen.

Ski Alpin: Grosses Pech für O'Brien

Die Amerikanerin Nina O'Brien hat sich am Montag bei ihrem Sturz im 2. Lauf des olympischen Riesenslaloms schwer am linken Bein verletzt. Wie der US-Skiverband mitteilt, erlitt die 25-Jährige einen Bruch des Schien- sowie Wadenbeins. Das Bein wurde von Ärzten im Krankenhaus von Yanqing stabilisiert, weitere Untersuchungen und Massnahmen sollen nach der Rückkehr in die Heimat erfolgen. O'Brien hatte im Rennen, in dem Lara Gut-Behrami dank einer furiosen Aufholjagd noch auf den 3. Schlussrang vorpreschte, nach dem 1. Lauf auf dem 6. Rang gelegen.