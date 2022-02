Legende: Erleiden Rückschlag Die russische Goalie-Frau Maria Sorokina und ihre Teamkolleginnen. imago images

Eishockey: Russische Eishockeyanerinnen dezimiert

Die Eishockey-Frauen des Russischen Olympischen Komitees müssen in ihrem ersten Gruppenspiel gegen die Schweiz auf sechs Spielerinnen aufgrund von positiven Corona-Tests verzichten. Trainer Jewgeny Bobariko teilte am Donnerstag mit, dass man trotz der hohen Zahl an Infektionen zum Spiel am Freitag (ab 5:10 Uhr im kommentierten SRF-Livestream) antreten werde. «Wir hoffen, dass sie bald wieder verfügbar sind», sagte Bobariko. Weitere Gegner des russischen Teams in der Gruppe A sind die USA, Kanada und Finnland.

Langlauf: Krüger muss passen

Der Norweger Simen Hegstad Krüger, Olympiasieger 2018 im Skiathlon, darf am Sonntag den Titel nicht verteidigen, weil er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das Out gab der norwegische Skiverband bekannt. Krüger, der in diesem Winter zwei Einzelrennen gewann (beide Male über 15 km Skating), gehörte in Zhangjiakou zu den Anwärtern auf das Podest im Skiathlon, während sein Sieg über diese Distanz vor vier Jahren eher eine kleine Überraschung gewesen war.

Corona: 55 neue Fälle diagnostiziert

Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking haben die Organisatoren 55 weitere Corona-Fälle festgestellt. Wie das OK am Donnerstag berichtete, wurden 29 Infektionen bei am Vortag angereisten Teilnehmern der Spiele gefunden. Hinzu kommen 26 Infektionen bei Personen, die schon zuvor nach Peking gereist waren und sich bereits in der geschlossenen Olympia-Blase befanden. Unter den 55 Infizierten sind demnach auch 26 Athleten oder Teammitglieder. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Januar auf insgesamt 287 gestiegen.

OK: Auserwählte kommen zu Tickets

Die Olympia-Macher von Peking werden die streng limitierten Tickets für die Winterspiele an rund 150'000 Menschen verteilen. Damit soll rund die Hälfte der verfügbaren Plätze auf den Tribünen gefüllt werden, teilten die chinesischen Organisatoren am Donnerstag während der 139. Session des Internationalen Olympischen Komitees mit. Zuschauer aus dem Ausland sind wegen der strikten Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus nicht zugelassen.