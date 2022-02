Legende: Das Wetter, mein Gegner Die Biathletinnen haben in Peking nicht nur mit dem Wind, sondern auch der Kälte zu kämpfen. Reuters Connect

Biathlon: Massenstart der Frauen auf Freitag vorverlegt

Aufgrund einer Warnung vor extrem niedrigen Temperaturen ist der olympische Massenstart der Biathletinnen von Samstag auf Freitag vorverlegt worden. Damit finden die abschliessenden Rennen in Zhangjiakou am gleichen Tag statt, erst laufen die Frauen (8 Uhr MEZ), dann kämpfen die Männer (10 Uhr MEZ) um eine Medaille. Während am Freitag Temperaturen von etwa minus 13 Grad Celsius erwartet werden, soll am Samstag die Höchsttemperatur bei nur gerade minus 18 Grad liegen.

IOC: Schelling blitzt mit ihrer Wahl ab

Florence Schelling verpasste die Wahl in die Athletenkommission des IOC knapp. Die ehemalige Schweizer Eishockey-Torhüterin erhielt mit 619 am drittmeisten Stimmen, musste aber dem ehemaligen französischen Biathleten Martin Fourcade (971) und Frida Hansdotter (694), der Slalom-Olympiasiegerin von 2018 aus Schweden, den Vortritt lassen. Die beiden folgen auf die kanadische Eishockey-Spielerin Hayley Wickenheiser und den norwegischen Biathleten Ole-Einar Björndalen, der allerdings bereits 2016 zurückgetreten ist. 16 Kandidaten hatten sich für die zwei Sitze beworben, 2307 Athleten gaben vom 27. Januar bis am 16. Februar ihre Stimme ab.

Langlauf: Ukrainische Langläuferin Kaminska in der A-Probe positiv

Nach dem Eklat um die Eiskunstläuferin Kamila Walijewa ist es in Peking zum nächsten Doping-Vorwurf gekommen: Die ukrainische Langläuferin Walentyna Kaminska ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking in der A-Probe positiv auf Doping getestet worden. Das teilte die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) beauftragte Internationale Testagentur ITA am Mittwoch mit. In der Dopingprobe der 34-Jährigen wurden demnach die verbotenen Substanzen Mesterolon, Methylhexaneamin and Heptaminol nachgewiesen.