Ski Freestyle: Änderung im Schweizer Aerials-Aufgebot

Eine Knieverletzung verhindert die Teilnahme von Carol Bouvard in der Disziplin Ski Freestyle Aerials. Die 24-jährige Stadtzürcherin hatte sich Anfang Dezember im finnischem Ruka unter anderem einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Ein letzter Belastungstest ergab nun, dass die Reise nach China keinen Sinn macht. In die Bresche springt Alexandra Bär. Die 19-Jährige aus dem zürcherischen Uitikon fliegt in den kommenden Tagen nach Peking.

Skispringen: Tande und Forfang von Corona gestoppt

Norwegens Skisprung-Duo Daniel-André Tande und Johann André Forfang wird das am Wochenende bevorstehende Olympia-Springen von der Normalschanze in Peking corona-bedingt verpassen. Dies sagte Cheftrainer Alexander Stöckl. Beide Athleten wurden im Januar positiv auf das Coronavirus getestet und konnten in dieser Woche nicht rechtzeitig negativ getestet werden, um die für die China-Einreise nötigen vier PCR-Tests zu hinterlegen. Forfang holte 2018 Olympia-Silber in diesem Wettbewerb. Tande ist ehemaliger Skiflug-Weltmeister im Einzel. Betreffend einer Nachreise der beiden Athleten für das Einzel und das Teamspringen auf der Grossschanze sind die Norweger «zuversichtlich».

Allgemein: Olympischer Fackellauf in Peking gestartet

Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele im «Vogelnest» ist der Fackellauf in Peking offiziell gestartet worden. 1200 Fackelträger und Fackelträgerinnen bewegen die Flamme durch die Hauptstadt und die angrenzenden Olympia-Standorte Zhangjiakou und Yanqing. Zuschauer sind aufgrund der strengen Corona-Massnahmen an der Strecke kaum erlaubt.