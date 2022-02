Legende: Wurde vorläufig suspendiert Hossein Saveh Shemshaki. imago images

Shemshaki positiv auf Doping getestet

Der iranische alpine Skifahrer Hossein Saveh Shemshaki ist bei einer Dopingkontrolle positiv getestet worden. Wie die Internationale Test-Agentur mitteilte, sei er am Montag ausserhalb des Wettkampfes kontrolliert worden. Der Athlet sei über den Fall informiert und bis zur Klärung suspendiert worden. Shemshaki darf während der Winterspiele weder an Wettkämpfen noch an Trainings- oder Betreuungsmassnahmen oder an sonstigen Aktivitäten teilnehmen, hiess es in der Mitteilung. Der 36-Jährige war schon 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi dabei – in Russland erzielte er mit dem 31. Platz im Slalom sein bestes Ergebnis. Shemshaki kann die vorläufige Sperre anfechten.

Wirrwarr rund um Siegerehrung im Eiskunstlaufen

An den Olympischen Spielen in Peking wurde die Siegerehrung des Eiskunstlauf-Teamwettbewerbs aus «rechtlichen Gründen» verschoben. Dies bestätigte der IOC-Sprecher Mark Adams, ohne weitere Details zu nennen. Die Zeremonie war für Dienstag geplant gewesen. Auslöser für die Verschiebung könnte eine positive Dopingprobe sein. Gemäss russischen Medien wurde die 15-jährige Kamila Walijewa nach Einnahme eines Angina-Medikaments, das auf der Dopingliste steht, positiv getestet.