Legende: Musste am Sonntag aus dem Zielraum getragen werden Ingrid Landmark Tandrevold. imago images

Tandrevold verlässt China nach Zusammenbruch vorzeitig

Die Olympischen Spiele sind für Ingrid Landmark Tandrevold vorzeitig beendet. Die norwegische Biathletin zieht damit die Konsequenzen aus ihrem Zusammenbruch in der Verfolgung. Die 25-Jährige reist in ihre Heimat zurück, um sich untersuchen zu lassen. Tandrevold hatten im Wettkampf am Sonntag in der Schlussphase komplett die Kräfte verlassen. Zu diesem Zeitpunkt lag sie auf Medaillenkurs. Im Ziel musste sich Tandrevold medizinisch behandeln lassen. Die Norwegerin hatte bereits in der Vergangenheit ähnliche Probleme wie nun bei der Eiseskälte in Peking gehabt.