Ski alpin: Aerni verzichtet auf Team-Event

Die Schweiz muss am Sonntag im Team-Event ohne Luca Aerni auskommen. Der Team-Olympiasieger von 2018 reiste vorzeitig nach Garmisch weiter, wo am kommenden Wochenende im Weltcup ein Slalom ansteht. Die Schweiz wird damit am Sonntag auf Männerseite fix von Gino Caviezel und Justin Murisier vertreten. Bei den Frauen wird aus dem Trio Andrea Ellenberger, Wendy Holdener und Camille Rast jeweils pro Runde eine Fahrerin zuschauen müssen.

Eiskunstlauf: Keine Medaillenvergabe an US-Team

Das Eiskunstlauf-Team der USA muss die Olympiastadt Peking ohne Silbermedaillen im Gepäck verlassen. Dies entschied die Ad-hoc-Abteilung des Internationalen Sportgerichtshof TAS nach einer zweieinhalbstündigen Anhörung und bestätigte damit die Entscheidung der Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vom Montag. Die insgesamt neun Läuferinnen und Läufer der USA hatten Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt, die Medaillenübergabe wegen der Dopingaffäre um die russische Läuferin Kamila Walijewa auszusetzen. Die USA waren im Teamwettbewerb hinter Russland Zweite geworden. Das IOC kündigte an, «eine würdige Medaillenzeremonie zu organisieren, sobald der Fall von Frau Walijewa abgeschlossen ist».