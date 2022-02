Dank der Vertagung des Team-Events im Ski Alpin darf doch noch von einem Schweizer Schlussfeuerwerk ausgegangen werden: Das bringt der letzte von 16 Olympia-Tagen in Peking.

Das läuft am Sonntag

Schweizer Einsätze am Sonntag live auf SRF zwei, im Webstream und in der Sport App:

02:00 Ski Alpin Parallel-Mixed-Team-Event, Achtelfinals; 02:47 Viertelfinals; 03:14 Halbfinals; 03:37 Duell um Bronze; 03:46 Grosser Final Schweiz (Ellenberger/Holdener/

Rast/Caviezel/Murisier) 02:05 Curling Frauen, Final, Japan - Grossbritannien 02:30 Bob Männer, Vierer, 3. Lauf; 04:20 4. Lauf Friedli/Fässler/Badraun/Haas, Vogt/Rolli/Bieri/Michel 04:00 Langlauf Frauen, 30 km Skating mit Massenstart Hiernickel 05.00 Eiskunstlauf Gala zum Abschluss 05:10 Eishockey Männer, Final, Finnland - Russische Auswahl 13:00 Schlussfeier

Ski Alpin: Die Rekordjagd geht weiter

Mit bislang 5 Goldmedaillen in Peking haben die Schweizer Alpinen einen Bestwert gesetzt. Noch nie schnitt eine Nation erfolgreicher ab. Eine letzte Chance bleibt, um noch einen draufzusetzen. Im vom Samstag auf Sonntag verschobenen Mixed-Team-Event, der pro K.o.-Phase aus 4 Parallel-Riesenslalom-Läufen besteht, eroberte die Swiss-Ski-Delegation schon vor 4 Jahren Olympia-Gold.

Curling: Schweizer Beteiligung leider Fehlanzeige

Wie sehr hat der hiesige Sportfan auf den frühen Sonntagmorgen spekuliert – und wäre dafür sicher leichtfüssig zur Unzeit aus den Federn gestiegen. Ein lange überragendes Olympia-Turnier des Schweizer-Frauen-Quartetts und Rang 1 nach der Round-Robin-Phase liess von der Final-Teilnahme träumen. Doch leider wurden Skip Silvana Tirinzoni und Co. im Halbfinal aus dem Tritt gebracht. Stattdessen geht es nun zwischen den Schweiz-Bezwingerinnen Japan und Grossbritannien um Gold.

Bob: Deutschland gegen den Rest

Die beiden schweren Schlitten von Swiss Sliding sind bereits am 1. Wettkampftag aus den Traktanden gefallen für einen Coup. Zu schwer taten sich die Piloten Michael Vogt und Simon Friedli mit ihren Hinterleuten. Vorne wird die Post darum ohne die Schweizer abgehen. An der Spitze schufen die Deutschen die Basis, um ihre olympische Dominanz fortzusetzen. Im Männer-Zweier hatten sie im Yanqing-Eiskanal einen Dreifach-Triumph gefeiert – das letzte Vierer-Gold bei Winterspielen ging 2014 (Lettland) nicht an die deutsche Mannschaft.

Langlauf: Hiernickel allein auf weiter Flur

Eine einzige Athletin wird die Schweiz ins abschliessende Langlauf-Rennen über lange 30 km mit Massenstart schicken: Lydia Hiernickel. Die 25-Jährige war im Weltcup als Sololäuferin noch nie besser als auf Platz 29 klassiert (im Dezember 2021 in Oberstdorf über 10 km Skating Massenstart). Für die Glarnerin war Peking in erster Linie eine Geduldsprobe: Denn nach ihrem 1. Auftritt bei der 2. Olympia-Teilnahme im Skiathlon (32.) musste Hiernickel vor Ort 15 volle Tage ausharren, um nun bei klirrender Kälte in den «Genuss» der Schlussvorstellung zu kommen.

Eishockey: Doppeln die Russen nach oder schaffen die Finnen die Premiere?

Finnland hat im olympischen Turnier im Viertelfinal die Schweizer Nati nach Hause geschickt – und ist noch immer im Rennen um die Goldmedaille. Es wäre ein Novum für das mit 5 National-League-Akteuren auflaufende «Suomi»-Team nach den beiden Final-Niederlagen 1988 und 2006. Die unter neutraler Flagge antretende russische Auswahl könnte derweil das «Stängeli» komplett machen. Die damalige UdSSR lancierte die stolze Siegesserie bei Winterspielen anno 1956.