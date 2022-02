Legende: Im Playoff-Qualifikationsspiel gestolpert Deutschland (mit Leonhard Pfoderl im Bild) bleibt im Olympia-Turnier gegen die Slowaken hängen. Keystone

Für Deutschland ist der Glanz von Olympia-Silber 2018 abgeblättert: Die Slowakei besiegelt das Aus des DEB-Teams mit einem diskussionslosen 4:0 im Playoff-Spiel für die Viertelfinals.

Die Dänen legen nach dem Sieg gegen die Schweiz zum Abschluss der Vorrunde nach und schalten Lettland mit 3:2 aus.

Kanada gibt sich gegen Gastgeber China keine Blösse und zieht mit einem 7:2-Sieg in die Runde der besten 8 ein.

Slowakei - Deutschland 4:0

Vier Jahre nach ihrem Beinahe-Triumph in Pyeongchang haben die deutschen Eishockeyaner bei den 24. Winterspielen eine Bruchlandung erfahren. Die damaligen Silbergewinner scheiterten im Playoff-Duell für die Viertelfinals mit den Slowaken hochkant mit 0:4. Der 8-fache Olympiateilnehmer (mit Rang 4 in Vancouver 2010 als Top-Resultat) schenkte dem Team von Bundestrainer Toni Söderholm in der 11. Minute den ersten Treffer ein. Bis zur Spielhälfte baute die Slowakei ihre Führung auf 3:0 aus. Von der DEB-Auswahl, die mit nur einem Sieg gegen den krassen Aussenseiter China aus Peking abreist, kam keine Reaktion mehr. Die Slowakei will ihr Hoch nun auch gegen die USA ausnutzen.

00:47 Video Einmal in Überzahl, zum Schluss ins leere Tor: Slowakei trifft gegen die Deutschen vierfach Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen

Dänemark - Lettland 3:2

Die Equipe des früheren SCL-Cheftrainers Heinz Ehlers überrascht in Peking weiter. Nach dem 5:3 gegen die Nati verdiente sich Dänemark den Viertelfinal-Einzug mit einem umkämpften 3:2-Erfolg gegen die Letten. Dänemark gab bis zur 23. Minute eine Führung preis. Kurz vor dem Abschluss des Mitteldrittels egalisierte Julian Jakobsen das Skore wieder. Die Nordländer kamen auch frischer aus der Kabine, erzielten dank Markus Lauridsen schon in der 42. Minute das 3:2 und verwalteten diesen Vorsprung bis zum Schluss. Als nächste Hürde stellt sich nun die russische Auswahl, ihres Zeichens Olympiasieger von 2018, in den Weg.

01:13 Video Dänemark – Lettland: Die Tore Aus Beijing 2022 Clips vom 15.02.2022. abspielen

Kanada - China 7:2

Mit Kanada komplettierte einer der Favoriten auf Olympia-Gold das Viertelfinalfeld. Die «Ahornblätter», die sich in der Gruppenphase hinter den USA einreihten und darum den direkten Viertelfinaleinzug verpasst hatten, setzten sich gegen Gastgeber China ohne Probleme mit 7:2 durch. Die Partie, die vom Schweizer Headschiedsrichter Michael Tscherrig geleitet wurde, war spätestens nach dem Treffer von Eric O'Dell zum 5:1 (33.) entschieden. Den Unterschied machte Kanada in Überzahl: 4 Tore erzielten die Nordamerikaner im Powerplay.