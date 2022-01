Legende: Durfte in Cortina 2021 bereits WM-Luft schnuppern Richardson Viano aus Haiti. imago images

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind um eine Attraktion reicher: Mit Salman Al-Howaish und Fayik Abdi qualifizierten sich zwei Ski-Alpin-Athleten aus Saudi-Arabien für Peking 2022. Somit wird der Wüstenstaat, in welchem das Thermometer gern mal über 50 Grad klettert, erstmals eine Delegation an Winterspiele schicken.

Al-Howaish qualifizierte sich für den Slalom, Abdi für den Riesenslalom. Die beiden sind aber nicht die einzigen Ski-Exoten in Peking. Auch Haiti wird dank Richardson Viano zu seiner Winter-Olympia-Premiere kommen. Der 19-jährige Viano wird im Riesenslalom an den Start gehen. Geboren in Haiti, war er in jungen Jahren von einer italienischen Familie adoptiert worden, die in Frankreich lebt.

00:59 Video Archiv: Grünes Licht für Peking einen Monat vor der Eröffnung Aus Sportflash vom 05.01.2022. abspielen

Weiter werden mit dem gebürtigen Briten Benjamin Alexander und Asa Miller auch Athleten aus Jamaika bzw. den Philippinen an den Winterspielen am Start sein. Für Jamaika sind Winterspiele spätestens seit dem legendären Bob-Auftritt in Calgary 1988 kein Neuland mehr. Miller seinerseits war schon in Pyeongchang 2018 am Start.