Andri Ragettli stellt in der Slopestyle-Qualifikation der Freeskier die Bestmarke auf.

Mit Kim Gubser und Fabian Bösch sind 2 weitere Schweizer im Final der Top 12 dabei.

Die Entscheidung im Kampf um die Medaillen fällt in der Nacht auf Mittwoch ab 2:30 Uhr MEZ.

Im Big-Air-Wettkampf hatte Andri Ragettli die Qualifikation für den Final der besten 12 noch knapp verpasst. Im Slopestyle zeigte der amtierende Weltmeister am Dienstag nun eine starke Reaktion. In seinem 2. Qualifikations-Lauf stellte der Flimser mit 85,06 Punkten die Bestmarke auf. Damit geht Ragettli in der Nacht auf Mittwoch als einer der grossen Favoriten in den aus 3 Läufen bestehenden Final.

Knapp hinter dem Schweizer reihte sich Big-Air-Olympiasieger Birk Ruud aus Norwegen ein (83,96). Quali-Dritter wurde der Amerikaner Nicholas Goepper (82,51).

Auch Gubser und Bösch dabei

Im Kampf um die Medaillen dabei sein wird auch Kim Gubser. Der 21-jährige Bündner reihte sich dank 76,71 Punkten im 1. Lauf auf Rang 8 ein. Weil er danach leicht angeschlagen war, verzichtete er auf den 2. Durchgang. Sein Einsatz am Mittwoch sei aber nicht gefährdet. Mit Fabian Bösch auf Position 10 schaffte es noch ein 3. Schweizer in den Final. Ausgeschieden ist hingegen Colin Wili (19. Platz).