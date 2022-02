Andri Ragettli, Fabian Bösch, Kim Gubser und Colin Wili scheiden an den Olympischen Spielen in Peking im Big Air bereits in der Qualifikation aus.

Besser machen es die beiden Schweizer Frauen-Trümpfe, Mathilde Gremaud und Sarah Höfflin, die es in den Final schaffen.

Die Schweizer Ski-Freestyler haben ihren Auftakt in die Olympischen Spiele gründlich verpatzt. Mit Andri Ragettli, Fabian Bösch, Kim Gubser und Colin Wili schieden gleich alle 4 gestarteten Athleten in der Qualifikation der neu ins Wettkampf-Programm aufgenommenen Disziplin Big Air aus. Mit einem kollektiven Grounding war auf der Pekinger Betonrampe nicht gerechnet worden.

Ragettli verpasste den Vorstoss in den Final als 14. um zwei Ränge respektive 2,25 Punkte. Bösch belegte im ausserordentlich ausgeglichenen Feld den 17. Rang, Kim Gubser (23.) und Colin Wili (25.) waren nach zwei Stürzen chancenlos. Klar Bester der Qualifikation war der Norweger Birk Ruud. Im Slopestyle von Anfang nächster Woche dürften die Chancen des Schweizer Teams grösser sein.

Höfflin und Gremaud machen es besser

Vor 4 Jahren hatten Sarah Höfflin und Mathilde Gremaud bei den Winterspielen in Pyeongchang mit Gold und Silber in der Slopestyle-Konkurrenz brilliert. Nun erarbeitete sich das Duo aus der Romandie die Basis, um seine olympische Medaillenkollektion zu erweitern.

Die 21-jährige Gremaud als 6. und die um 10 Jahre ältere Höfflin als 9. schafften den Cut für den Vorstoss in den Final mit den Top 12 problemlos. Gremauds Qualifikation war schon nach 2 Runs in trockenen Tüchern, Höfflin war bis zum Schluss gefordert.

Höfflin hatte sich 2018 bei den X-Games auf der überdimensionalen Schanze durchgesetzt. Ein Jahr später und zuletzt 2021 war Gremaud beim prestigeträchtigen Anlass in Aspen das Mass aller Dinge. Es ist also angerichtet für die erstmalige Medaillenvergabe bei Olympia: Sie findet in der Nacht auf Dienstag ab 3 Uhr statt (live bei SRF) .