Denis Malgin steht der Eishockey-Nati wieder zur Verfügung.

Nur zwei Schweizerinnen starten im Biathlon-Sprint.

Boardercrosser Kalle Koblet scheidet im Achtelfinal aus.

Yannick Chabloz, der bei der Kombinations-Abfahrt stürzte, hat sich eine Unterarmfraktur zugezogen.

Skeleton-Fahrer Basil Sieber liegt nach zwei von vier Läufen auf dem 22. Zwischenrang.

Eishockey: Fischer kann wieder auf Malgin zählen

Denis Malgin ist am Donnerstagabend Lokalzeit ins olympische Dorf zurückgekehrt und konnte wenig später eine erste kurze Trainingseinheit auf dem Eis absolvieren. Der Schweizer Stürmer gilt während den nächsten 7 Tagen noch als «Close Contact» und muss sich abseits von Trainings- und Spielbetrieb weiter in seinem Zimmer isolieren. Ob Nationaltrainer Patrick Fischer bereits am Freitag im Vorrundenspiel gegen Tschechien auf Malgin setzen wird, ist nicht bekannt. Anders als der ZSC-Stürmer müssen Dario Simion und die Schweizer Nationalspielerin Lisa Rüedi weiter in Isolation bleiben.

Biathlon: Sprint mit Häcki und Baserga

Lena Häcki und Amy Baserga sind am Freitag (10:00 Uhr MEZ) die einzigen Schweizer Starterinnen im olympischen Sprint der Biathletinnen. Sie haben als einzige die Selektions-Richtlinien von Swiss Olympic voll erfüllt. In der Staffel vom kommenden Mittwoch werden sie dann durch Selina Gasparin und Irene Cadurisch ergänzt. Bei den Männern geht am Samstag (10:00 Uhr) das gesamte Swiss-Ski-Quartett mit Benjamin Weger, Joscha Burkhalter, Sebastian Stalder und Niklas Hartweg ins Rennen.

Snowboard: Koblet im Achtelfinal out

Boardercrosser Kalle Koblet hat sich in der K.o.-Phase bereits in der 1. Runde verabschieden müssen. Der Schweizer Qualifikations-22. kämpfte sich nach schwachem Start zwischenzeitlich auf Rang 2, wurde dann aber in der fünftletzten Kurve überholt und kam nicht mehr an das Duo Omar Visintin (ITA) und Umito Kirchwehm (GER) heran. Letztlich wurde er 23. Gold ging im Fotofinish an den Österreicher Alessandro Hämmerle.

Ski Alpin: Chabloz mit Armbruch

Die Olympia-Premiere von Yannick Chabloz hat ein schmerzhaftes Ende genommen. Der Nidwaldner kam bei hohem Tempo zu Fall und schlug heftig in die Fangnetze ein. Er erlitt gemäss ersten Untersuchungen eine Fraktur im linken Unterarm. Chabloz wurde mit dem Rettungsschlitten abtransportiert und danach mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Skeleton: Sieber zurückgebunden

Der Schweizer Skeleton-Fahrer Basil Sieber liegt nach zwei von vier Läufen auf dem 22. Zwischenrang. Der 26-Jährige aus dem Engadin, um dessen Selektion im Vorfeld eine Kontroverse entstanden war, konnte am ersten Tag drei Konkurrenten hinter sich lassen. Der Rückstand Siebers auf Platz 20, der zur Teilnahme am vierten und letzten Lauf berechtigt, beträgt vier Zehntel. In Führung liegt nach Hälfte des Wettkampfs der deutsche Weltmeister Christopher Grotheer.