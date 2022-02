Freeskier Robin Briguet übersteht in der Halfpipe die Qualifikation. Teamkollege Rafael Kreienbühl verpasst den Sprung in den Final.

Ski Freestyle: Briguet springt in den Halfpipe-Final

Im Halfpipe-Final der Freeskier wird die Schweiz am Samstagmorgen (02:30 Uhr) durch Robin Briguet vertreten sein. Der 22-jährige Walliser belegte in der Qualifikation den 11. Platz und zog damit in den Final der Top 12 ein. Briguet, der bisher einmal auf einem Weltcup-Podest gestanden hat, reichten die 72,25 Punkte, die er für seinen 1. Run erhielt. Im 2. Durchgang verlor er nach einer Landung einen Ski und konnte sich folglich nicht mehr steigern. Eine Steigerung hätte Rafael Kreienbühl (15.), der zweite Schweizer in der Qualifikation, gebraucht. Nach 60,50 Punkten zum Auftakt löste sich im 2. Run aber auch beim Bündner die Bindung bei einem Ski. Als 15. im 23-köpfigen Starterfeld verpasste er den Sprung in den Final.

Schliessen 01:56 Video Freeskier Briguet stellt einen starken 1. Run in die Pipe Aus Beijing 2022 Clips vom 17.02.2022. abspielen 01:06 Video Kreienbühl mit viel Pech im 2. Run Aus Beijing 2022 Clips vom 17.02.2022. abspielen 01:05 Video Kreienbühl: «Beim letzten Sprung hätte ich einen neuen Trick zeigen wollen» Aus Beijing 2022 Clips vom 17.02.2022. abspielen 01:27 Video Briguet verliert im 2. Run einen Ski Aus Beijing 2022 Clips vom 17.02.2022. abspielen

Schelling nicht in Athleten-Kommission gewählt

Die ehemalige Schweizer Eishockey-Nationaltorhüterin Florence Schelling ist nicht in die Athleten-Kommission des IOC gewählt worden. Die 32-Jährige erhielt bei der Abstimmung in Peking 619 Stimmen. Gewählt wurden der frühere französische Biathlet Martin Fourcade (971 Stimmen) und die schwedische Ex-Skifahrerin Frida Hansotter (694). Insgesamt nahmen 2307 Sportlerinnen und Sportler an der Wahl teil. Die Kommission gilt als Stimme der Athleten in den IOC-Gremien. Ausserdem soll sie Aktiven helfen, sich innerhalb und ausserhalb ihrer Sportkarriere weiterzuentwickeln.