Skispringen: Peier, Ammann, Deschwanden und Peter meistern Quali

In Zhangjiakou wird auch das Springen auf der Grossschanze mit vier Schweizern über die Bühne gehen. Simon Ammann (24.), Gregor Deschwanden (29.), Dominik Peter (34.) und Killian Peier (39.) schafften es in der Qualifikation unter die Top 50 (unter 56 Athleten) und sind im Final am Samstag (ab 13 Uhr live auf SRF) mit dabei. Der weiteste Satz in der Quali gelang dem Norweger Marius Lindvik, der erst nach 135 Metern landete.

Skeleton: Sieber verpasst Top 20

Der Schweizer Skeletonfahrer Basil Sieber hat sein Minimalziel nicht erreicht. Der 26-Jährige aus dem Engadin konnte sich am zweiten Tag im Eiskanal von Yanqing nicht verbessern und verpasste als 22. den vierten und entscheidenden Lauf. Der Rückstand des Schweizers auf Platz 20 betrug am Ende fast eineinhalb Sekunden. Olympiasieger wurde Christopher Grotheer. Der Deutsche behielt im Duell mit seinem Landsmann Axel Jungk die Oberhand, Bronze ging mit Yan Wengang an China.