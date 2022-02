Suzanne Schulting führte die niederländische Staffel am Sonntag zur Goldmedaille über 3000 m. Schultings Jubel über ihr zweites Gold in Peking und die dritte Medaille an diesen Spielen insgesamt war gross. Sie riss die Arme in die Höhe und schrie ihr Glück ins weite Rund.

Gemeinsam mit Selma Poutsma, Xandra Velzeboer und Yana van Kerkhof unterbot Schulting den eigenen Olympia-Rekord (neu 4:03,40 Minuten). 2018 in Pyeongchang hatten Schulting und van Kerkhof noch Bronze geholt.

Legende: Den Blick zum Himmel gerichtet Das niederländische Quartett gewann auch für die ehemalige Teamkollegin. Keystone

Mit an ihrer Seite kämpfte damals auch Lara van Ruijven um Edelmetall. Ihrer verstorbenen Teamkollegin widmete das Quartett nun die Goldmedaille. Während eines Trainingslagers in Frankreich im Juni 2020 war bei Van Ruijven eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert worden.

Im Juli verstarb sie trotz zweier Operationen im Alter von erst 27 Jahren in einem Krankenhaus. Schlussläuferin Schulting trug zu Ehren Van Ruijvens einen Panther auf ihrem Helm, der an ihren Spitznamen erinnerte.