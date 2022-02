Die Schweizer Curlerinnen machen in Peking Platz 1 in der Round Robin dank einem 8:4-Sieg gegen Japan perfekt.

Skip Silvana Tirinzoni muss sich nach dem 6. End mit Wadenproblemen auswechseln lassen.

Im Halbfinal trifft die Schweiz am Freitag um 13:05 Uhr erneut auf die Japanerinnen.

Schon vor dem abschliessenden Round-Robin-Spiel gegen Japan hatte festgestanden, dass die Schweizer Curlerinnen an den Olympischen Spielen um Edelmetall kämpfen werden. Gegen die Asiatinnen ging es für Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz noch um Platz 1 in der Vorrunde. Auch dieses Ziel erreichte das Team des CC Aarau souverän.

Die Entscheidung zugunsten der Schweiz, welche die Partie fast durchwegs kontrolliert hatte, fiel im 9. End, als Pätz mit dem letzten Stein ein Dreierhaus perfekt machen konnte. Dank eines erfolgreichen Double-Takeouts nahmen die Schweizerinnen einen 8:4-Vorsprung ins letzte End. Japan konnte im 10. End nichts mehr ausrichten und gratulierte den Siegerinnen vorzeitig zum Sieg.

Tirinzoni muss sich ersetzen lassen

Damit beendet die Schweiz die Round Robin mit einer eindrücklichen Bilanz von acht Siegen und nur einer Niederlage. Dennoch gibt es im Hinblick auf den Halbfinal am Freitag etwas Grund zur Sorge. Tirinzoni, die sich sich im Spiel am Mittwoch gegen Südkorea an der Wade verletzt hatte, liess sich gegen Japan nach dem 6. End mit Beschwerden auswechseln. Ersatzspielerin Carole Howald sprang für die Skip ein und steuerte ihren Teil zum Sieg gegen die Japanerinnen bei.

Kanada scheitert wegen «Draw Shot Challenge» Box aufklappen Box zuklappen Die Kanadierinnen haben die Olympia-Halbfinals wegen einer Sonderwertung verpasst. Im Dreiervergleich mit Grossbritannien und Japan (je 5 Siege und 4 Niederlagen) war die sogenannte «Draw Shot Challenge» (DSC) ausschlaggebend. Bei der DSC wird vor jedem Duell der Abstand von zwei gespielten Steinen zur Mitte des Hauses gemessen. Von den 18 Versuchen werden die schlechtesten zwei gestrichen, aus den übrigen 16 wird dann ein Durchschnittswert ermittelt. Hier lag Kanada bei 45,44 cm (10. Platz), Japan bei 36,00 (9.), Grossbritannien (8.) bei 35,27.

Die Konstellation will es so, dass es im Halbfinal erneut zum Duell Schweiz – Japan kommt. Die Asiatinnen beendeten die Round Robin nach 5 Siegen und 4 Niederlagen auf Rang 4. Der Wadenzerrung zum Trotz plant Tirinzoni am Freitag mit einer Teilnahme: «Es ist nicht so schlimm, dass ich gar nicht spielen kann», sagte die Schweizer Teamleaderin nach dem Vorrunden-Sieg gegen Japan. Das zweite Final-Ticket machen Schweden und Grossbritannien unter sich aus.

Tirinzoni: «Habe mir vor ein paar Tagen eine Zerrung zugezogen»

Pätz: «Wir sind ready für die Playoffs»

Barbezat: «Wir konnten viel Ruhe gewinnen»