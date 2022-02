Legende: Ziehen die Schweizer den Kopf noch aus der Schlinge? Patrick Fischer und seine Schützlinge sind gefordert. Reuters

Unmittelbar vor dem Auftakt ins olympische Eishockey-Turnier sprach Patrick Fischer von Wiedergutmachung für die Ernüchterung 2018. In Pyeongchang hatten die Schweizer bereits nach den Playoffs für die Viertelfinals gegen Deutschland ihre Koffer packen müssen.

Druck ist gross

Nun hängt die Mission Wiedergutmachung in Peking an einem seidenen Faden. In einer Vorrunden-Gruppe mit den Russen, Tschechien und Dänemark resultierte für die Schweiz nur ein Punktgewinn. Noch bleibt eine letzte Chance, um das Fiasko zu verhindern: Am Dienstag (ab 09:40 Uhr) gegen Tschechien heisst es: siegen oder fliegen.

Obschon die Schweizer Bilanz mit 3 Niederlagen aus 3 Spielen miserabel erscheint, gibt es durchaus Punkte, die im Hinblick auf das Viertelfinal-Playoff-Spiel positiv stimmen. So etwa die letzten 15 Minuten aus dem abschliessenden Gruppenspiel gegen die Dänen, als die Schweiz mit dem Rücken zur Wand endlich begann, das Zepter in die eigenen Hände zu nehmen. Zur Wende reichte es zwar nicht mehr, doch das furiose Schlussdrittel zeigte auf, zu was das Fischer-Team vor allem auch offensiv fähig wäre.

00:34 Video Archiv: Die Schweiz kommt gegen die Dänen nochmals heran Aus Beijing 2022 Clips vom 12.02.2022. abspielen

Zurück zur Disziplin

Um weiter von einer Medaille träumen zu können, wird auch Disziplin gefragt sein. Diese liess die Schweiz gegen Dänemark vermissen, der Preis dafür war hoch. Gegen die technisch versierten Tschechen gilt es, der Strafbank möglichst fernzubleiben, ohne dem Gegner zu viel Raum zur Entfaltung zu überlassen. Sicher kein einfaches Unterfangen, doch die Schweiz hat speziell in der Partie gegen die Russen (0:1) gezeigt, dass sie diszipliniert verteidigen kann.

01:36 Video Der bisherige Turnierverlauf der Schweizer im Schnelldurchlauf Aus Beijing 2022 Clips vom 14.02.2022. abspielen

In der Offensive könnte die Schweiz gerade noch rechtzeitig Verstärkung erhalten. Dario Simion durfte nach zwei negativen Corona-Tests innerhalb der letzten 24 Stunden die Isolation verlassen und zur Mannschaft stossen. Ob der Stürmer des EV Zug im kapitalen Spiel gegen Tschechien bereits eingesetzt werden wird, liess Swiss Ice Hockey noch offen.

«4 Niederlagen wären ein Skandal», sagte Coach Fischer nach der 3. Niederlage am Samstag. Der Druck auf den Schweizern ist gross. Hoffentlich nicht zu gross.