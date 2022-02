Noël triumphiert im Stangenwald – Meillard knapp an Bronze vorbei

Die Medaillen

1. Clément Noël (FRA) 1:44,09 Minuten

2. Johannes Strolz (AUT) +0,61 Sekunden

3. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) +0,70

Mit einer furiosen Fahrt und nur 3 Zehntelsekunden Rückstand auf die Bestzeit war Loïc Meillard im 1. Lauf des Olympia-Slaloms auf Rang 4 gefahren. Als er sich in der Entscheidung auf die Medaillenjagd machte, wurde zweierlei rasch offensichtlich: Einerseits, dass er mit dem nahezu perfekten 2. Durchgang von Clément Noël nicht würde mithalten können, andererseits aber eine Medaille zum Greifen nahe war.

Doch am Ende waren die Hundertstel nicht auf der Seite des Neuenburgers. Hinter dem Spitzentrio und Henrik Kristoffersen wurde er 5. – unmittelbar vor Daniel Yule, dem die zweitbeste Laufzeit gelang. Auf Bronze fehlte Meillard eine mickrige Zehntelsekunde. «In dieser Saison bin ich immer knapp neben dem Podest, das ist ärgerlich», meinte der 25-Jährige nach dem Rennen. Meillard fand aber auch Positives: «So lernt man viel mehr, als wenn es läuft. Das macht mich jeden Tag stärker.»

Schliessen 02:16 Video Meillard: «Wenn wir bremsen, sind wir auch nirgends» Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen 01:50 Video Meillard gelingt der Angriff auf die Medaillen nicht Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen 01:34 Video Yule mit fulminantem 2. Lauf Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen

Auch der restlichen Konkurrenz enteilte Noël, der im 1. Lauf nur Zwischenrang 6 belegt hatte. Hinter dem Franzosen holte sich der überraschende Kombi-Olympiasieger und Halbzeit-Leader Johannes Strolz Silber, Bronze ging an Sebastian Foss-Solevaag. Für Noël löst die Goldmedaille wohl neben seinem Namen entsprechend weihnachtlichen auch versöhnliche Gefühle aus: Der Mann mit den schnellsten Schwüngen im Slalom-Zirkus hatte sich nach dem Auftakt-Triumph zum Saisonstart mit zwei Ausfällen und den Rängen 8, 15 und 9 unter Wert geschlagen.

Schliessen 01:54 Video Die Gold-Fahrt von Noël im Slalom Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen 01:00 Video Noël: «Die Medaille zu erhalten, war sehr bewegend» Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen

Die weiteren Schweizer

12. Ramon Zenhäusern +1,38

14. Luca Aerni +1,74

Ramon Zenhäusern kam mit der eisigen Piste in beiden Durchgängen nicht wirklich gut zurecht. Luca Aerni verbesserte sich hingegen mit einem aggressiveren Setup und einem gelungenen 2. Lauf mit der drittbesten Laufzeit von Rang 19 auf 14. Sein Problem wie schon im Weltcup: «Mir wollen bisher in dieser Saison einfach nie 2 gute Durchgänge in einem Rennen gelingen.»

Schliessen 01:38 Video Der 2. Lauf von Aerni Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen 00:53 Video Aerni: «Nie 2 gute Läufe in dieser Saison» Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen 01:33 Video Der 2. Lauf von Zenhäusern Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen

Der Kurs und seine Opfer

Sehr drehend und technisch äusserst anspruchsvoll hatte der Österreicher Marko Pfeifer den 1. Lauf auf der Piste namens «Ice River» ausgesteckt. «Man hat das Gefühl, man ist immer nur am Kämpfen, nie am Beschleunigen», schilderte etwa Meillard. Und die diffizile Aufgabe forderte durchaus ihre Opfer: 35 von 88 Startern kamen nicht ins Ziel. Darunter waren neben Pfeifers Athlet Manuel Feller auch Lucas Braathen und Kristoffer Jakobsen – allesamt mehrfache Podestfahrer in dieser Saison.

Der Spannung tat dies keinen Abbruch: Die Top 8 waren zur Rennhälfte innerhalb von 0,45 Sekunden klassiert. Einen derart spannenden Zwischenstand nach dem 1. Lauf hatte es in einem Olympia-Slalom noch nie gegeben. Der 2. Lauf war dann deutlich direkter – ganz nach dem Gusto von Noël.

01:11 Video Taiwaner Ho rutscht auf dem Rücken bis ins Ziel Aus Beijing 2022 Clips vom 16.02.2022. abspielen