Legende: Sind alle an Olympia dabei Gregory Hofmann, Dario Simion, Jan Kovar und Carl Klingberg vom EV Zug (von links). Freshfocus

Neben den 25 Spielern im Schweizer Nationalteam wurden für das olympische Eishockey-Turnier 29 weitere National-League-Akteure aufgeboten. Nur die russische KHL stellt mit 120 Spielern mehr Personal für die Winterspiele in Peking ab.

Schweden setzt nach aktuellem Stand gleich auf 7 Spieler aus der National League, unter ihnen befindet sich mit Servettes Verteidiger Henrik Tömmernes die Nummer 2 der Skorerliste.

Nur 3 Länder ohne National-League-Spieler

Auch der Führende in dieser Wertung, Roman Cervenka von den Rapperswil-Jona Lakers, ist in Peking mit von der Partie – in der tschechischen Mannschaft. Der 36-Jährige sammelte in 42 Meisterschaftspartien 16 Tore und 39 Assists. Nur Gastgeber China, das russische Team und die USA kommen ohne Spieler aus der National League aus.

Schweden (7): Daniel Brodin (Fribourg-Gottéron), Mathias Bromé (Davos), Emil Djuse (Rapperswil-Jona Lakers), Carl Klingberg (Zug), Marcus Krüger (ZSC Lions), Anton Lander (Zug), Henrik Tömmernes (Genève-Servette). Finnland (5): Valtteri Filppula (Genève-Servette), Juuso Hietanen (Ambri-Piotta), Toni Rajala (Biel), Harri Pesonen (SCL Tigers), Sami Vatanen (Genève-Servette). Kanada (4): Daniel Carr (Lugano), David Desharnais (Fribourg-Gottéron), Maxim Noreau (ZSC Lions), Daniel Winnik (Genève-Servette). Lettland (4): Kaspars Daugavins (Bern), Ronalds Kenins (Lausanne), Ivars Punnenovs (SCL Tigers), Deniss Smirnovs (Genève-Servette). Tschechien (4): Roman Cervenka (Rapperswil-Jona Lakers), Michael Frolik (Lausanne), Jan Kovar (Zug), Matej Stransky (Davos). Dänemark (2): Mikkel Boedker (Lugano), Peter Regin (Ambri-Piotta). Slowakei (2): Martin Gernat (Lausanne), Kristian Pospisil (Davos). Deutschland (1): Dominik Kahun (Bern).

Nur Ajoie ohne Olympia-Teilnehmer

Die meisten Spieler freigeben muss Meister Zug. Der EVZ wird 8 Akteure an Olympia im Einsatz haben. Danach folgen die ZSC Lions (7) und Servette (6). Einzig von Schlusslicht Ajoie erhielt kein Spieler ein Aufgebot.

Zug (8): Leonardo Genoni, Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Sven Senteler, Dario Simion, Klingberg, Lander, Kovar. ZSC Lions (7): Christian Marti, Yannick Weber, Sven Andrighetto, Denis Hollenstein, Denis Malgin, Krüger, Noreau. Servette (6): Joël Vermin, Tömmernes, Vatanen, Filppula, Winnik, Smirnovs. Fribourg (5): Reto Berra, Raphael Diaz, Killian Mottet, Brodin, Desharnais. Lugano (5): Santeri Alatalo, Romain Loeffel, Mirco Müller, Carr, Boedker. Davos (5): Andres Ambühl, Enzo Corvi, Brome, Stransky, Pospisil. Bern (4): Ramon Untersander, Simon Moser, Kahun, Daugavins. Lausanne (4): Christoph Bertschy, Frolik, Gernat, Kenins. Ambri (3): Michael Fora, Hietanen, Regin. Biel (3): Joren van Pottelberghe, Gaëtan Haas, Rajala. Rapperswil-Jona Lakers (2): Djuse, Cervenka. SCL Tigers (2): Pesonen, Punnenovs.