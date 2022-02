In diesen Disziplinen gibt es in Peking erstmals Olympia-Gold

Legende: Abgehoben Auch Sarah Höfflin darf im Big Air um Medaillen kämpfen. Freshfocus

Nachdem vor 4 Jahren in Pyeongchang die Snowboarder im spektakulären Big Air erstmals um Olympia-Medaillen gekämpft hatten, können es ihnen die Freeskier in Peking nun gleich tun. Nach der Buckelpiste 1992, Aerials 1994, Skicross 2010 sowie Halfpipe und Slopestyle 2014 wird Big Air die sechste olympische Freeski-Disziplin sein.

Die Schweizer Athletinnen und Athleten freut’s, haben sie doch etwa mit Sarah Höfflin, Mathilde Gremaud oder Weltmeister Fabian Bösch auch im Big Air heisse Medaillenkandidaten. Zum Weltcup-Auftakt in Chur hatte Höfflin diesen Winter mit Rang 2 geglänzt.

02:43 Video Archiv: Höfflin beschert der Schweiz einen Podestplatz Aus Sport-Clip vom 22.10.2021. abspielen

Gleich 4 neue Mixed-Teamwettbewerbe

Als siebte Freeski-Disziplin kommt in Peking 2022 ein Aerials-Bewerb im Mixed-Team dazu. Überhaupt werden an den bevorstehenden Winterspielen die geschlechterübergreifenden Wettkämpfe gross geschrieben. Hatte sich dies mit dem Teambewerb im Ski alpin und Mixed-Curling schon in Südkorea abgezeichnet, kommen in China zudem im Shorttrack, im Skispringen sowie im Snowboardcross Mixed-Teambewerbe zur olympischen Premiere.

Eine Erweiterung des Programms erfährt zudem der Bobsport. An den Winterspielen in Peking werden die Frauen erstmals im Monobob starten. Mit Melanie Hasler verfügt die Schweiz auch dort über eine Hoffnungsträgerin.