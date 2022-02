Bei seiner Olympia-Dernière läuft Dario Cologna auf den soliden 14. Rang. Auch Roman Furger überzeugt mit Platz 11.

Der Sieg beim auf 30 km verkürzten olympischen 50-km-Rennen in Zhangjiakou geht an Alexander Bolschunow.

Simen Hegstad Krüger schreibt als Bronze-Gewinner eine besondere Geschichte.

Bei eisigen Temperaturen um -15° C und äusserst trockener Luft hat sich Dario Cologna würdig von der olympischen Bühne verabschiedet. Der 35-jährige Bündner, zuletzt nicht mehr auf dem Niveau alter Tage, lief während fast zwei Dritteln in der Spitzengruppe mit, musste dann aber abreissen lassen und klassierte sich letztlich auf Platz 14.

Wegen starker Winde und der Temperaturen war das letzte Langlauf-Rennen der Männer in Peking von 50 auf 30 km verkürzt worden. Der 18. ist auch gleichzeitig der letzte Einsatz bei einem olympischen Rennen für den vierfachen Gold-Gewinner Cologna.

Cologna: «Ich konnte im Langlauf-Sport in der Schweiz etwas bewirken»
Furger: «Es war ein hartes, aber sehr geiles Rennen»

Ein ähnliches Rennen wie Cologna lief Roman Furger, der seinen Teamkollegen auf dem letzten Drittel noch um sechs Sekunden distanzierte und auf Platz 11 einlief.

Bolschunow mit 3. Peking-Gold

Gold ging in überzeugender Manier an Alexander Bolschunow. Der Russe machte im letzten Rennviertel bestechend Tempo in der Spitzengruppe und setzte sich bereits ein gutes Stück vor der Ziellinie entscheidend ab. Mit dem Sieg in der Königsdisziplin machte sich der Russe nach Gold im Skiathlon und in der Staffel endgültig zum König von Peking. Der 25-Jährige hat nun in 9 olympischen Rennen ebensoviele Medaillen gewonnen.

Der Zieleinlauf des überlegenen Gold-Gewinners Bolschunow

Bolschunows grösster Widersacher Johannes Hösflot Kläbo (Gold im Sprint und im Team-Sprint) erwischte keinen guten Tag und musste das Rennen nach 20 Kilometern aufgeben. Mit Simen Hegstad Kruger schrieb ein anderer Norweger eine besondere Geschichte: Kurz vor seinem Abflug nach Peking war der Skiathlon-Olympiasieger von 2018 positiv auf Corona getestet worden. Krüger musste verspätet nachreisen, wurde erst vor wenigen Tagen für das Abschlussrennen aufgeboten und gewann nun die Bronze-Medaille. Silber holte sich der Russe Ivan Jakimuschkin.

Neben Cologna und Furger standen 2 weitere Schweizer am Start: Jason Rüesch verpasste dank einem starken Schlussabschnitt als 17. die Top 15 nur knapp, Candide Pralong schloss das Rennen auf Rang 22 ab.