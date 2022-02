Legende: Silvana Tirinzoni WM-Meriten hat sie sich bereits verdient, jetzt will sie eine Olympia-Medaille. Keystone

Die weltmeisterliche Älteste

Sie lebt wieder in einer WG und hat ihren lukrativen Job bei einer Bank gekündigt: Silvana Tirinzoni ist auch mit 42 Jahren nicht müde, ihrem Sport-Traum alles unterzuordnen. Die Umstellungen im Leben verhalfen Tirinzoni auch, mit ihrem Team 2021 in Calgary den 2. WM-Titel in Folge zu holen.

Als Älteste aller Schweizer Athletinnen und Athleten blickt sie auf erst eine Olympia-Teilnahme zurück: 2018 schaute mit ihrem damaligen Team allerdings «nur» Platz 7 heraus. Mit den 2 WM-Titeln im Rücken streben Skip Tirinzoni und Co. in Peking natürlich Gold an.

Der nimmermüde Erfahrenste

Irgendwie erwartet man ihn in jedem Winter: den Rücktritt von Simon Ammann. Seit ein Karriereende 2014 nach den missglückten Sotschi-Spielen und einer emotionalen Medienkonferenz in der Luft hing. Und jedes Mal überrascht der Toggenburger seine Fans wieder positiv. Anfang dieses Winters hängte Ammann seine 25. Saison im Skisprung-Weltcup an.

In Peking wird der mittlerweile 40-Jährige auch in seine 7. Olympischen Spiele starten – kein anderer Schweizer Athlet weist so viele Teilnahmen auf. Was ebenfalls noch keiner geschafft hat: Doppel-Doppel-Doppel-Olympiasieger zu werden. Auch wenn Ammann derzeit nicht mit der Weltspitze mithalten kann: Träumen ist immer erlaubt ...

Legende: Können jubeln und streiten Jenny Perret und Martin Rios. Freshfocus

Die lauten Exen

Obwohl ihre Beziehung 2015 in die Brüche gegangen war, hielten die Curler Jenny Perret und Martin Rios als Team zusammen. Der Lohn: die Silbermedaille im Mixed-Double 2018 an den Winterspielen in Pyeongchang.

In Erinnerung bleiben wird davon auch, wie die beiden auf dem Weg zu Edelmetall ihren Emotionen auf dem Eis jeweils lautstark Luft machten. «Zu viel Harmonie tut uns nicht gut», meinte Rios damals nüchtern. Auch in Peking geht das Duo wieder auf Medaillenjagd. Mit wohl etwas Gezanke und hoffentlich viel Erfolg.

Die polysportive Debütantin

Vor 5 Jahren noch ein Volleyball-Talent, hat sich Swiss Sliding 2018 die sprung- und sprintstarke Melanie Hasler geschnappt. Die Aargauerin entpuppte sich im Bob als ebenso talentiert wie im Sand und etablierte sich rasch im Weltcup.

Neben dem Zweier tritt Hasler in China auch im frisch ins olympische Programm aufgenommenen Monobob an – und zwar mit Ambitionen. Kürzlich verpasste sie im Eiskanal von St. Moritz als starke Vierte das Podest nur knapp, die Peking-Hauptprobe im letzten Oktober hatte sie gar auf Platz 2 abgeschlossen.