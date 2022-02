Jubeln in Peking die Gleichen wie in Pyeongchang?

Das Kombi-Podest von 2018 Auch in Peking gehören Mikaela Shiffrin, Michelle Gisin und Wendy Holdener zu den Favoritinnen.

Viel Prestige geniesst die Alpine Kombination im Ski-Zirkus nicht mehr. Die letzte Austragung im Weltcup liegt zwei Jahre zurück, die «Quasi-Hauptprobe» fand 2021 im Rahmen der Ski-WM in Cortina statt. Olympische Medaillen gibt es am Donnerstag aber dennoch zu gewinnen – auch wenn dabei nur 26 Fahrerinnen am Start stehen werden.

Sei's drum: Aus Schweizer Sicht sind die Aussichten auf Edelmetall Nummer 11 rosig. Gleich zwei der vier Topfavoritinnen auf Olympia-Gold kommen aus der Schweiz.

Die Favoritinnen

Mikaela Shiffrin (USA)

Michelle Gisin (SUI)

Wendy Holdener (SUI)

Federica Brignone (ITA)

Unter normalen Umständen dürfte es in der Kombination eigentlich kein Vorbeikommen an Mikaela Shiffrin geben. Doch bei der US-Amerikanerin ist an den laufenden Spielen der Wurm drin. Im Slalom und Riesenslalom schied die zweifache Olympiasiegerin schon nach wenigen Fahrsekunden aus, im Super-G und in der Abfahrt erreichte sie zwar das Ziel, verpasste eine Medaille aber deutlich. Man darf gespannt sein, wie sich der nicht kleiner gewordene Druck auf die Leistung der Technik-Spezialistin auswirkt. Im Abfahrts-Abschlusstraining am Mittwochmorgen liess sie mit der klaren Bestzeit aufhorchen.

Michelle Gisin geht in Yanqing mit besten Erinnerungen an den Start. Mit fast einer Sekunde Vorsprung sicherte sich die damals 24-Jährige 2018 den Olympiasieg. Und die Schweizerin fühlt sich in China sowohl auf den Slalom-Skis als auch in den Speed-Disziplinen wohl. Zwar schlitterte Gisin im Slalom trotz hervorragender Ausgangslage (2. nach dem 1. Lauf) noch knapp am Podest vorbei, im Super-G holte sie Verpasstes jedoch nach und gewann Bronze.

Auch Wendy Holdener gehört am Donnerstag zu den Medaillenkandidatinnen. Die Kombi-Dritte von Pyeongchang und zweifache Weltmeisterin in dieser Disziplin hat wie Gisin schon eine Medaille im Gepäck. Mit einer ähnlichen Leistung wie im 2. Lauf des Slaloms, wo sie den Sprung von Platz 5 auf das Podest schaffte, liegt eine Medaille im Bereich des Möglichen.

Die vierte im Bunde der Medaillenkandidatinnen ist Federica Brignone. Würde wie im Weltcup und bei der WM ein Super-G als Speed-Disziplin ausgetragen werden, stünden die Chancen der Italienerin sogar noch besser. So wird sie sich wohl mit Holdener um eine Medaille duellieren.

Die Abwesende

Die womöglich härteste Konkurrentin der Schweizerinnen hat sich schon vor dem eigentlichen Wettkampf aus dem Rennen genommen. Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova reiste wegen einer Sehnenentzündung im linken Knöchel vorzeitig ab, um sich auf den Saison-Endspurt zu konzentrieren.

Die dritte Schweizerin

Mit Priska Nufer befindet sich im kleinen Fahrerinnenfeld eine weitere Schweizerin. Die Speed-Spezialistin, die in der Abfahrt Joana Hählen den Vortritt überlassen musste, feiert im Alter von 30 Jahren ihre Olympia-Premiere. Eine Medaille wäre eine grosse Überraschung.

