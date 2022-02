Der Wind wirbelt in Yanqing einmal mehr das Programm durcheinander. Der Team-Event soll am letzten Olympia-Tag um 2 Uhr Schweizer Zeit über die Bühne gehen.

Nach zweimaliger Verschiebung um eine Stunde – erst auf 11, dann auf 12 Uhr Ortszeit – musste die Jury einsehen, dass an ein Skirennen am Samstag nicht zu denken war. Die Wetterprognosen am Olympia-Berg Xiaohaituo stellten keine Besserung in Aussicht. Auf dem Programm wäre als letztes Alpin-Rennen der Team-Event gestanden, bei dem die Schweiz vor 4 Jahren triumphiert hatte. Doch starke Windböen in Yanqing verunmöglichten den Wettkampf. Die Massnahme, die Torflaggen zu durchlöchern, um dem Sturm keine allzu grosse Angriffsfläche zu bieten, genügte bei Weitem nicht.

Die Organisatoren beschlossen, das Rennen am Sonntag, dem letzten Tag der Spiele, nachzuholen. Um 9 Uhr Ortszeit, also 2 Uhr in der Schweiz, soll der Nationenwettkampf lanciert werden. Doch die Prognosen sind nicht eben vielversprechend. Zahlreiche Athletinnen und Athleten, aber auch Mitarbeitende des Zeitmessungs-Unternehmens müssen zudem ihre Heimflüge umbuchen.

Das Rennen im Falle einer weiteren Absage am Sonntag dann am Weltcupfinale in Courchevel/Méribel nachzuholen, sei hingegen unmöglich, erklärte Peter Gerdol, Chef-Renndirektor der Frauen. Man müsse olympische Rennen klar von FIS-Rennen abgrenzen. Und: «Laut den olympischen Regeln darf nach der Schlusszeremonie kein Wettbewerb mehr stattfinden.»

So geht's weiter

Die 24. Olympischen Winterspiele begehen mit der Schlussfeier am Sonntag um 13 Uhr (MEZ) ihren würdevollen Schlussakt. Stehen danach für die Alpin-Athleten wohlverdiente Ferien an? Mitnichten. Schon am kommenden Wochenende stehen die Speed-Fahrerinnen und die Techniker im Einsatz. In Crans-Montana finden am 26. und 27. Februar zwei Frauen-Abfahrten statt, zur gleichen Zeit bestreiten die Männer zwei Slaloms in Garmisch-Partenkirchen.