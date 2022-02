2002 hatte Sonja Nef an den Olympischen Spielen in Salt Lake City Bronze im Riesenslalom geholt. Seither gingen die Schweizerinnen an Winterspielen 4 Mal in Folge leer aus. Nun beendete Lara Gut-Behrami diese Durststrecke mit ihrem 3. Platz in Peking. Ein starker 2. Durchgang mit Laufbestzeit verhalf der Tessinerin zum Coup. Es ist ihre 2. Olympia-Medaille nach Abfahrts-Bronze in Sotschi 2014. Zudem schmücken bereits 8 WM-Medaillen (2x Gold) ihr Palmarès.

Bei Halbzeit war Gut-Behrami noch auf Platz 8 klassiert gewesen. «Wie schon in den letzten Wochen habe ich den Schalter nicht so richtig gefunden. Das Timing hat überhaupt nicht gepasst.» Die Antwort am Nachmittag fiel umso eindrücklicher aus. «Im 2. Lauf ging es nach einem Fehler im oberen Teil wie auf Schienen. Aber ich hatte nicht daran geglaubt, dass es bis auf das Podest reicht.»

Dass sie in einem olympischen Riesenslalom eine Medaille gewinnt, bedeutet Gut-Behrami sehr viel. «Medaillen in dieser Disziplin waren immer mein Ziel. An der WM in Cortina d'Ampezzo im letzten Jahr habe ich das geschafft. Jetzt ist es mir wieder gelungen, das ist genial.» Vor Jahresfrist war die 30-Jährige in Italien Riesen-Weltmeisterin geworden.

Es hat mich auch immer gestört, dass man mich nur als Speedfahrerin bezeichnet hat. Jetzt hier eine Medaille zu holen, ist einfach genial.

Der Riesenslalom liege ihr einfach besonders am Herzen. Er gilt für Gut-Behrami gewissermassen als Gradmesser für ihre allgemeine Form. «Wenn ich im Riesen gut fahre, dann bin ich auch im Speed regelmässig schnell. Es hat mich auch immer gestört, dass man mich nur als Speedfahrerin bezeichnet hat. Jetzt hier eine Medaille zu holen, ist einfach genial.»

Grosses Lob für Hector

Für Siegerin Sara Hector fand Gut-Behrami nur lobende Worte: «Sara hat es verdient, sie ist eine unglaubliche Kämpferin und ich schätze sie sehr. Wie sie in letzter Zeit gefahren ist und wie sie sich zurückgekämpft hat, das ist gewaltig.» Hector hatte sich im Dezember 2015 das Kreuzband gerissen. Die Rückkehr gestaltete sich schwierig, in diesem Winter zeigte sie ihre Klasse mit 3 Siegen im Riesenslalom endlich wieder.

Ich habe in letzter Zeit gesehen, wie schnell es gehen kann.

Gut-Behrami hat in Peking im Super-G (am Freitag) und der Abfahrt (am 15. Februar) noch 2 weitere Chancen auf Medaillen. Der Coup im Riesenslalom dürfte ihr für die anstehenden Aufgaben viel Selbstvertrauen geben. Dennoch bleibt sie zurückhaltend. «Ich freue mich auf die nächsten Rennen. Aber ich habe vor allem in letzter Zeit gesehen, wie schnell es gehen kann. An einem Tag kannst du gewinnen, am nächsten bist du 13.»