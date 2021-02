Legende: Wer setzt sich durch? Im Cupfinal kämpfen die ZSC Lions mit Topskorer Sven Andrighetto (rechts) und der SC Bern mit Gelbhelm Dustin Jeffrey um den Pokal. Keystone

Am Sonntagabend um 20:15 Uhr stehen sich im Hallenstadion die beiden ersten Cupsieger seit der Neu-Lancierung des Wettbewerbs 2014 gegenüber. Der SC Bern setzte sich in der Kampagne 2014/15 durch. Die ZSC Lions triumphierten im Folgejahr. Nun wird sich eines der beiden Teams den 2. Cup-Titel der «Neuzeit» sichern.

Das ist noch keiner Mannschaft gelungen. Und das wird auch keine Equipe so schnell wieder schaffen. Denn der Schweizer Cup wird in dieser Saison zum vorerst letzten Mal ausgetragen.

Wie viele Körner hat der SCB?

Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel. Schliesslich geht es um einen Titel. Für den SC Bern ist der Final vielleicht aber noch etwas wichtiger als für die Lions. Denn die Berner, die bislang in der Meisterschaft schwer enttäuscht haben, könnten sich mit einem Cup-Triumph etwas rehabilitieren.

Live-Hinweis Wir übertragen den Cup-Final zwischen den ZSC Lions und dem SC Bern am Sonntag ab 20:00 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App live.

Die Frage wird sein, wie es um den Kräfte-Haushalt der Berner steht. Der SCB stand am Donnerstag (1:7) und Freitag (4:5) zweimal gegen Leader Zug im Einsatz. Der Cupfinal wird für die «Mutzen» das 3. Spiel innert 4 Tagen sein.

Wessen Name wird eingraviert?

Etwas ausgeruhter werden die ZSC Lions sein. Sie spielten in den letzten 6 Tagen nur am Freitag (beim 5:4 n.V. in Biel). Die Zürcher liegen in der Tabelle zwar auf Rang 2, spielen in der Meisterschaft aber äusserst unbeständig. Seit dem Jahreswechsel konnten sie nie mehr als 2 Partien in Folge gewinnen. Auf der anderen Seite reagierten sie auf jede Niederlage bislang mit einem Erfolg.

Ins Auge stechen die Pleiten gegen «kleine» Teams wie Ambri oder die SCL Tigers. Es machte in jenen Partien gelegentlich den Anschein, als fehle es bei den Schützlingen von Rikard Grönborg am letzten Biss.

Darauf darf der SCB im Cupfinal nicht bauen. Im Klassiker gegen Bern sind die Zürcher immer motiviert – zuletzt gab es einen 3:0- und einen 6:3-Erfolg. Zudem wäre der ZSC nur allzu gerne jenes Team, dessen Name als vorerst letzter auf der Cup-Trophäe eingraviert wird. Gleiches trifft auf die Berner zu – beste Zutaten für eine spannende Final-Dernière.

Wer gewinnt den Cup-Final? ZSC Lions ZSC Lions % SC Bern SC Bern % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.