Legende: Wagt sich an eine neue Herausforderung Alina Müller. Getty Images/Troy Parla

Alina Müller wechselt innerhalb der Professional Women’s Hockey League die Fronten und schliesst sich der neuen Franchise PWHL Hamilton an.

Zuvor hat die 28-Jährige seit 2023 für die Boston Fleet gespielt.

In Ontario unterschreibt Müller einen Dreijahresvertrag.

Für Alina Müller startet ein neues Kapitel in der nordamerikanischen Professional Women’s Hockey League (PWHL). Die 28-Jährige verlässt Boston Fleet und schliesst sich PWHL Hamilton an. Bei der neu gegründeten Franchise aus Ontario unterschreibt Müller für 3 Jahre.

Hamilton wird auf die neue Saison hin im Frauen-Pendant zur NHL in den Spielbetrieb eingreifen. Aktuell darf sich das Team bei der künftigen Konkurrenz bedienen und Spielerinnen verpflichten. Jede PWHL-Franchise konnte drei Spielerinnen «protecten», also vor einem Transfer schützen. Zu diesem Trio gehörte Müller bei Boston nicht.

Die Aargauerin lief seit 2023 für die Fleet auf und absolvierte als Center inklusive Playoffs 92 Partien. Ihr Vertrag wäre noch bis zur Saison 2027/28 gelaufen.