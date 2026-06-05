Die Verantwortlichen ziehen Konsequenzen aus der schwachen WM in der Schweiz, wo Deutschland den Viertelfinal verpasste.

Legende: Erfüllt seinen Vertrag bis 2027 nicht Harold Kreis. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Nach der verpatzten Weltmeisterschaft haben sich der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) und Harold Kreis (67) «einvernehmlich» getrennt. Der eigentlich bis 2027 laufende Vertrag des Deutsch-Kanadiers werde «mit sofortiger Wirkung» beendet, wie es am Freitag hiess. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

«Wir sind nach einer intensiven Analyse zu diesem Entschluss gelangt», sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast. Kreis habe «bedeutende Verdienste um das deutsche Eishockey erworben». Allerdings brauche es «nun einen neuen Impuls».

Seit 2023 kein Exploit mehr

Kreis hatte zuletzt in Zürich mit dem erneuten Vorrunden-Aus und Platz 10 das dritte enttäuschende Turnier in Folge zu verantworten.

Schon vor einem Jahr in Dänemark hatte er den WM-Viertelfinal verpasst, auch die Olympischen Spiele in Italien waren nicht zufriedenstellend verlaufen. Bei seinem ersten Turnier 2023 hatte Kreis mit Deutschland noch WM-Silber gewonnen.