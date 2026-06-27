Legende: Schliesst sich den Florida Panthers an Simas Ignatavicius. Keystone/Marcel Bieri

Genf-Stürmer Ignatavicius erfüllt sich NHL-Traum

Simas Ignatavicius verlässt Genf-Servette und wechselt in die NHL. Die Florida Panthers wählten ihn am Samstag in der zweiten Runde des Drafts an 40. Stelle aus. Der in Genf ausgebildete litauische Stürmer mit Schweizer Lizenz bestritt in der vergangenen Saison 63 Meisterschaftspartien für die Romands. In seiner ersten Saison in der National League erzielte der 18-Jährige neun Tore und verbuchte sieben Vorlagen. Die Panthers holten 2024 und 2025 den Stanley Cup. Letzte Saison verpassten sie die Playoffs.

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