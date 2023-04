Legende: Wollen auch im Bünderland jubeln Die Spieler von Pardubice beehren den Spengler Cup. Imago/CTK Photo

Tschechen von Pardubice in Davos mit dabei

Das Teilnehmerfeld des 95. Spengler Cup ist fast komplett. Neben Gastgeber Davos, Rekordsieger Team Canada, Titelverteidiger Ambri-Piotta und dem schwedischen Klub Frölunda wird Dynamo Pardubice in der Altjahreswoche mit von der Partie sein. Für den sechsfachen tschechischen Meister ist es nach 2007, als er den 4. Rang belegte, die zweite Teilnahme am Traditionsturnier in Davos. Den sechsten teilnehmenden Klub für den diesjährigen Spengler Cup werden die Organisatoren zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

01:03 Video Archiv: Bei letzter Pardubice-Teilnahme gewinnt das Team Canada Aus Tagesschau vom 31.12.2007. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Maurer für Spiel 5 gesperrt

Genf-Servette muss am Samstag in der fünften Partie des Playoff-Finals gegen Biel ohne Marco Maurer auskommen. Der Verteidiger hat am Donnerstag in der vierten Runde seine zweite Spieldauerdisziplinarstrafe in diesen Playoffs erhalten, was eine Spielsperre nach sich zieht. Maurer ist überdies mit 1500 Franken gebüsst worden.