Legende: Schlägt seine Zelte in St. Louis auf Lars Steiner. imago images/ZUMA Press Wire

Steiner als bislang einziger Schweizer von St. Louis gedraftet

In der 6. Runde als Nummer 171 war die Reihe an Lars Steiner. Er wurde von den St. Louis Blues berücksichtigt. Steiner ist ein Eigengewächs des HC Davos und spielt seit zwei Saisons in Nordamerika in der QMJHL für die Rouyn-Noranda Huskies. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer in 44 Spielen der Regular Season für die Huskies 30 Tore und gab 25 Vorlagen.

Genf-Stürmer Ignatavicius erfüllt sich NHL-Traum

Simas Ignatavicius verlässt Genf-Servette und wechselt in die NHL. Die Florida Panthers wählten ihn am Samstag in der zweiten Runde des Drafts an 40. Stelle aus. Der in Genf ausgebildete litauische Stürmer mit Schweizer Lizenz bestritt in der vergangenen Saison 63 Meisterschaftspartien für die Romands. In seiner ersten Saison in der National League erzielte der 18-Jährige neun Tore und verbuchte sieben Vorlagen. Die Panthers holten 2024 und 2025 den Stanley Cup. Letzte Saison verpassten sie die Playoffs.