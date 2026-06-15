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News aus der National League Bewegung beim ZSC: Segafredo zu den Lakers, Fahrni kommt

15.06.2026, 11:58

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Eishockeyspieler im weissen Trikot mit Stock auf dem Eis.
Legende: Will sich neuen Schwung holen Alessandro Segafredo kam vor allem bei den GCK Lions zum Einsatz. Freshfocus/Zamir Loshi

Segafredo löst Vertrag auf – Fahrni kommt als Ersatz

Alessandro Segafredo hat die ZSC Lions gebeten, seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag aufzulösen. Der Stürmer schliesst sich per sofort den Rapperswil-Jona Lakers an und erhofft sich durch den Wechsel mehr Eiszeit. Segafredo war in der vergangenen Spielzeit nur zu 8 Einsätzen in der National League gekommen. Um den Abgang zu kompensieren, haben die Lions Joshua Fahrni von den SCL Tigers verpflichtet. Der 23-jährige Stürmer ist bislang 227 Mal in der National League aufgelaufen (32 Skorerpunkte).

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