Legende: Wechselt zum Kantonsrivalen Rodwin Dionicio. Keystone/Marcel Bieri

Dionicio verlässt Biel in Richtung Bern

Rodwin Dionicio verlässt den EHC Biel und spielt ab der kommenden Saison beim SC Bern. Dies teilten die beiden Vereine am Freitag mit. Der Vertrag des Verteidigers wäre in Biel ursprünglich bis Ende April 2027 gelaufen, nachdem der 22-Jährige im Winter 2025 zu den Seeländern stiess. In der vergangenen Saison bestritt der Schweizer 51 Partien in der National League, dabei gelangen ihm 27 Skorerpunkte. In Bern unterschrieb Dionicio nun einen Dreijahresvertrag. Von 2019 bis 2021 spielte er bereits in den Nachwuchsmannschaften des SCB.

Achillessehnenriss bei Steiner – Kloten holt Schlumpf

Der EHC Kloten muss in den kommenden Monaten auf Verteidiger Nicholas Steiner verzichten. Der 35-Jährige hat sich gemäss Klubmitteilung einen Riss der Achillessehne zugezogen und wurde bereits operiert. Die Verantwortlichen reagierten auf den langfristigen Ausfall und verpflichteten Dominik Schlumpf. Der 35-jährige Verteidiger stösst für eine Saison vom EV Zug zum Klub.

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