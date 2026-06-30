Legende: Verstärkt Lausanne für eine Saison Colin Miller. Imago/Imagn Images

Miller wechselt von Winnipeg nach Lausanne

Der Lausanne HC hat die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Colin Miller verkündet. Mit dem 33-Jährigen kommt viel NHL-Erfahrung an den Lac Léman. Miller blickt auf elf Saisons in der besten Eishockey-Liga der Welt zurück. In 635 Partien für Boston, Vegas, Buffalo, Dallas, New Jersey und zuletzt Winnipeg sammelte er 198 Punkte. «Colin ist nicht bloss ein intelligenter und robuster Spieler. Er ist vor allem eine Persönlichkeit in der Kabine», so Sportdirektor John Fust. Miller unterschrieb für eine Saison.

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