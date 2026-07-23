Legende: Lief zuletzt für Shanghai auf Kevin Labanc. Imago/Zuma Press Wire

Lakers verpflichten Labanc

Die Rapperswil-Jona Lakers verstärken ihr Kader mit einem Stürmer mit grosser NHL-Erfahrung. Der 30-jährige Kevin Labanc verpflichtet sich für eine Saison. Labanc, der neben dem amerikanischen auch den slowakischen Pass besitzt, bestritt in der NHL während neun Saisons insgesamt 542 Partien. Acht Jahre war er bei den San Jose Sharks tätig, bei denen er Teamkollege von Timo Meier war. Vor zwei Jahren schloss er sich für eine Spielzeit den Columbus Blue Jackets an. Zuletzt spielte er in der KHL für das chinesische Team Shanghai Dragons.

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