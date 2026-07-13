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News aus der National League Verstärkung aus der NHL für den SCB

13.07.2026, 15:43

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Eishockeytorwart in gelbem Trikot blockiert den Puck vor einem Spieler im weissen Trikot.
Legende: Soll dem SCB Gefahr vor dem Tor bringen Rodrigo Abols. Reuters/Charles LeClaire

SCB verpflichtet Abols

Der SC Bern verstärkt sich für die kommenden 3 Saisons mit dem lettischen Nationalspieler Rodrigo Abols. Der 30-jährige Center wechselt aus der Organisation der Philadelphia Flyers in die National League. Abols absolvierte in der vergangenen Saison 64 NHL-Spiele für Philadelphia und erzielte dabei fünf Tore und zehn Assists. Zuvor spielte der kräftige Zweiweg-Stürmer mehrere Jahre in Schweden, zunächst für Örebro, das er zwischen 2021 und 2023 als Captain anführte, danach für Rögle. Berns Sportdirektor Martin Plüss strich auch Abols Führungsqualitäten heraus.

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