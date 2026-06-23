Norwegens Eishockey-Nationalgoalie Henrik Haukeland wechselt in die russische KHL. Die harten Konsequenzen nimmt er in Kauf.

Legende: Läuft vorerst nicht mehr im norwegischen Trikot auf Henrik Haukeland. Imago Images/CTK Photo/Radek Petrasek

Im Mai sorgte Henrik Haukeland in Zürich und Freiburg noch auf dem Eis für Furore. Der 31-jährige Goalie hexte Norwegen mit teils fantastischen Leistungen zum erstmaligen Gewinn einer WM-Medaille.

Nun sorgte Haukeland abseits des Feldes für Schlagzeilen. Der norwegische Schlussmann wechselt auf die kommende Saison hin trotz laufendem Vertrag vom deutschen Klub Straubing Tigers in die KHL zu Traktor Tscheljabinsk.

Norwegischer Verband hat klare Linie

Diese Entscheidung bringt für Haukeland harte Konsequenzen mit sich. Der Wechsel führt dazu, dass er nicht mehr für das norwegische Nationalteam nominiert wird. Der nationale Verband hält an seiner Politik fest, Spieler, welche in Russland oder Belarus unter Vertrag sind, vom Nationalteam auszuschliessen.

«Wir haben während des gesamten Prozesses mit Henrik gesprochen und ihm alle Konsequenzen seiner Entscheidung erklärt», sagte der Generalsekretär des Verbandes, Petter Salsten, gegenüber dem Medium VG.