Schweizer Eishockey am Sonntag

Legende: Einmal mehr erfolgreich Genf-Topskorer Sakari Manninen. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Mit dem 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen unterstrich Genève-Servette seine aktuelle Topform – pünktlich zur heissen Phase in der National League. Die Partie in der Vernets-Halle startete furios: Bereits nach 5 Minuten hatten die Gäste aus Rapperswil-Jona einen ersten Rückstand gedreht und führten 2:1. Gian-Marco Wetter und Colin Gerber mit seinem 1. Saisontor trafen innert 76 Sekunden. Doch Marc-Antoine Pouliot nach einem sehenswerten Konter (31.) und Sakari Manninen im Powerplay (53.) drehten die Partie erneut. Alessio Bertaggia stellte in der letzten Spielminute mit einem Empty-Netter auf 4:2.

Dank dem 4. Sieg im 4. Saisonduell mit den Lakers verbleibt Genf in der Tabelle zwar auf Platz 8, rückt aber bis auf 1 Punkt an das siebtplatzierte Davos heran und liegt (bei 1 Spiel weniger) 5 Punkte hinter Bern und dem direkten Playoff-Platz.