Legende: Kehrt diese Saison nicht mehr aufs Eis zurück Yannick-Lennart Albrecht. Thomas Oswald/freshfocus

Ausfall bei den Lakers

Yannick-Lennart Albrecht muss die Saison wegen einer Handverletzung vorzeitig beenden. Der 29-jährige Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers, der in dieser Spielzeit auf 16 Skorerpunkte kam (10 Tore, 6 Assists), zog sich die Verletzung in der letzten Woche im Training zu. Rapperswil-Jona ist derzeit auf dem 12. Rang klassiert und hat bei noch 3 ausstehenden Spielen nur noch theoretische Chancen auf die Qualifikation für das Play-In.

Oltens Neukom muss zurücktreten

Benjamin Neukom tritt mit 32 Jahren zurück. Der Flügelstürmer des EHC Olten verzichtet nach mehreren Operationen am linken Auge auf ein Comeback. Der St. Galler hatte seine Karriere in Rapperswil-Jona lanciert. Mit den Lakers, Fribourg-Gottéron und den SCL Tigers bestritt er in der National League 552 Partien, ehe er in der zweitobersten Liga für Langenthal und Olten spielte. Im November 2022 erhielt er in der Partie gegen Visp nach einem Zusammenprall eine Stockschaufel ins Gesicht und erlitt eine schwerwiegende Verletzung. Das Augenlicht am linken Auge kommt nicht mehr zurück.