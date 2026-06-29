Der SCB hat auf der Goalie-Position eine Lösung gefunden. Von Lausanne kommt Connor Hughes. Der Preis ist aber hoch.

Bern schnappt sich Hughes, muss dafür aber Loeffel «opfern»

Legende: Übernimmt die Aufgabe als Nummer 1 im Tor der Berner Connor Hughes. Freshfocus/Urs Lindt

Ein Spielertausch (Trade) ist in der NHL gang und gäbe, in der National League aber doch eher selten. Doch genau einen solchen haben nun Bern und Lausanne vollzogen. Die Berner erhalten Connor Hughes und statteten den schweiz-kanadischen Goalie sogleich mit einem 5-Jahres-Vertrag aus.

Ohne Gegenleistung wäre ein solcher Transfer für den SCB aber nicht möglich gewesen. Und so «opferten» die Mutzen mit Romain Loeffel ihren besten Offensiv-Verteidiger. Während seinen 5 Saisons in Bern sammelte der langjährige Nati-Akteur in 200 Partien für den SCB nicht weniger als 114 Skorerpunkte.

Loeffels Arbeitspapier in Lausanne ist bis Ablauf der Saison 2027/28 gültig.

Legende: Hat einen neuen Klub Romain Loeffel. KEYSTONE/Marcel Bieri

Strategischer Wechsel

Gleichzeitig mit dem Zuzug von Hughes machte Bern den Abgang von Adam Reideborn publik. Der schwedische Goalie erfüllte die grossen Erwartungen in den 3 Saisons beim SCB nicht, zudem «blockierte» er eine Ausländer-Position.

Weil Hughes eine Schweizer Lizenz besitzt, können die Berner künftig wieder mit 6 ausländischen Feldspielern auflaufen.

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