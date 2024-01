Legende: Ella Shelton (r.) wird von ihren Teamkolleginnen beglückwünscht. IMAGO Images/ZUMA Press

Der 1. Sieg geht an New York

New York hat das Eröffnungsspiel der Professional Women's Hockey League (PWHL) auswärts gegen Toronto mit 4:0 für sich entschieden. Ella Shelton erzielte in der 11. Minute das erste Tor in der neu gegründeten nordamerikanischen Frauen-Eishockeyliga. Die PWHL besteht in der Premierensaison aus 6 ligaeigenen Teams: Montreal, Toronto, Ottawa, New York, Boston und Minnesota. Bei Boston steht mit Alina Müller die einzige Schweizerin unter Vertrag. Die 25-Jährige wurde im September an 3. Stelle gedraftet und startet in der Nacht auf Donnerstag zuhause gegen Minnesota ins neue Abenteuer.